Nachdenkliche Worte "Wie zerbrechlich das Leben ist": Laura Maria Rypa postet rätselhaften Trauer-Beitrag Aktualisiert: Vor 34 Minuten von Julia W. Auf Instagram hat Laura Maria Rypa eine nachdenkliche Botschaft mit ihren Fans geteilt. Bild: Imago Images / Panama Pictures

Mit ungewöhnlich persönlichen Worten meldet sich Laura Maria Rypa bei ihren Follower:innen. In einer Instagram-Story spricht sie von Vergänglichkeit und Abschied – doch was genau sie damit meint, bleibt offen.

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Laura Maria Rypa hat auf Instagram eine emotionale Nachricht mit ihren Fans geteilt: In einer Story deutete die Influencerin und Ex-Partnerin von Pietro Lombardi am Freitag (20. März) laut "Focus.de" einen persönlichen Verlust an – ohne jedoch Details preiszugeben.

"Wie zerbrechlich das Leben ist" Die 30-Jährige beschreibt darin die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Unvorhersehbarkeit von Abschieden. "Heute habe ich wieder gespürt, wie zerbrechlich das Leben ist. Wie schnell alles still werden kann. Wie plötzlich ein Mensch fehlt, der eben noch da war", schreibt sie, und weiter: "Wie wenig wir darauf vorbereitet sind, dass ein 'später' vielleicht nie kommt."

Ihre Worte zeichnen das Bild eines Verlusts und eines einschneidenden Moments, der sie offenbar tief getroffen hat. "Wir leben oft, als hätten wir unendlich Zeit", schreibt Rypa in ihrer Story, die mit den Emojis einer Kerze, einer weißen Taube und eines verwundeten Herzens abschließt.

Aber die Wahrheit ist: Es gibt kein Versprechen auf morgen. Jeder Tag, den wir haben, ist ein Geschenk Laura Maria Rypa

Gleichzeitig richtet die 30-Jährige damit einen Appell an ihre rund 950.000 Follower:innen: Es gehe darum, bewusster zu leben, Gefühle nicht aufzuschieben und sich von belastenden Situationen zu lösen. Wen genau Rypa mit ihren Zeilen betrauert, bleibt offen. Nähere Hintergründe zu dem angedeuteten Verlust sind bislang nicht bekannt.