Drei Gesichter einer Erfolgsrolle Alle Bettys aus "Bettys Diagnose": Das machen die Schauspielerinnen heute Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von C3 Newsroom Die drei verschiedenen Bettys der Serie "Bettys Diagnose": Annina Hellenthal, Henrike Hahn, Bettina Lamprecht (v.l.). Bild: ZDF / Willi Weber, IMAGO / Future Image, picture alliance / dpa | Henning Kaiser

Seit 2015 zählt "Bettys Diagnose" fest zum ZDF-Vorabendprogramm. Der Serientitel ist geblieben, doch die Hauptrolle wurde mehrfach neu besetzt. Wie es für die bisherigen Darstellerinnen der Stationsleiterin, Bettina Lamprecht und Annina Hellenthal, weiterging, erfährt du hier.

Bettina Lamprecht: Von der Comedy zum Serienerfolg Von 2015 bis 2017 spielte Bettina Lamprecht in "Bettys Diagnose" die erste Stations-Schwester Bettina "Betty" Dewald, die gemeinsam mit Dr. Behring (Maximilian Grill) die fiktive Karlsklinik in Aachen durch alle Höhen und Tiefen führte. Parallel war sie in der Satiresendung "heute-show" zu sehen. Geboren wurde Lamprecht am 2. Juni 1977 in Ilmenau (Thüringen), ihr Schauspielstudium absolvierte sie von 1995 bis 1999 an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Ihren Durchbruch feierte sie im Comedy-Bereich. In "Ladykracher" stand sie an der Seite von Anke Engelke vor der Kamera, in "Pastewka" setzte sie als Svenja Bruck, der Erzfeindin von Bastian Pastewka, Akzente.

Optisch hat sich Bettina Lambrecht seit ihrer Zeit bei "Bettys Diagnose" kaum verändert. Bild: IMAGO / Manfred Segerer

Wechsel ins ernste Fach Nach ihrem Ausstieg aus "Bettys Diagnose" überzeugte Bettina Lamprecht in dramatischen Stoffen wie "Südstadt" von Matti Geschonneck oder "Marie Brand und das Verhängnis der Liebe". Mit Geschonneck arbeitete sie erneut im ZDF-Dreiteiler "Unterleuten" zusammen. 2019 war sie in Dani Levys Kinofilm "Die Känguru-Chroniken" ebenfalls Teil des Ensembles. Im Fernsehen übernahm sie 2019 in der Dramaserie "Das Wichtigste im Leben" die Hauptrolle der dreifachen Mutter Sandra Fankhauser. 2023 wirkte sie in der Paramount+-Serie "Kohlrabenschwarz" sowie der ZDF-Produktion "Wir sind die Meiers" mit. 2024 folgte das Gerichtsdrama "Sie sagt. Er sagt." nach Ferdinand von Schirach. Mit "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" bewies die 48-Jährige 2025 einmal mehr ihr Gespür für humorvolle Stoffe. Auch dem Theater ist Lamprecht treu geblieben: 2017 stand sie mit einem Soloabend an der Berliner Volksbühne auf der Bühne, 2018 spielte sie bei den Ruhrfestspielen in "Die verlorene Oper. Ruhrepos". Privat lebt Bettina Lamprecht mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Berlin Wedding.

Annina Hellenthal: Sieben Jahre das Gesicht der Serie Als zweite Schauspielerin übernahm Annina Hellenthal ab 2017 die Rolle der Titelheldin in "Bettys Diagnose" und blieb dem Team ganze sieben Jahre bis 2023 treu. Ihren Abschied erklärte Hellenthal damit, dass es nach intensiven gemeinsamen Jahren Zeit für neue Herausforderungen sei.

Kontinuierlich im deutschen Fernsehen präsent Geboren am 9. September 1983 in Bochum, absolvierte Annina Hellenthal ihre Schauspielausbildung in Köln. Bereits 2006 gab sie ihr TV-Debüt im "Tatort: Das ewig Böse". Es folgten zahlreiche Engagements in Serien und Fernsehfilmen, darunter "Die Chefin" und "Ein Kind wird gesucht". Auch nach dem Abschied von "Bettys Diagnose" blieb sie regelmäßig auf dem Bildschirm präsent. 2023 übernahm sie eine Episodenhauptrolle in "Rentnercops: Titanendämmerung". Zudem war sie in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen und wirkte in Produktionen wie "Tatort: Diesmal ist es anders", "Hundertdreizehn" sowie "Anna und ihr Untermieter" mit.

Henrike Hahn: Die neue Betty im Karlsklinikum Seit 2024 steht Henrike Hahn als Elisabeth "Betty" Hertz in Bettys Diagnose vor der Kamera und führt die Erfolgsgeschichte der Serie fort. Die gebürtige Hamburgerin absolvierte von 2009 bis 2013 ihre Ausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Zunächst war sie vor allem auf Theaterbühnen aktiv, unter anderem in Essen, Krefeld und München. Dort verkörperte sie auch historische Figuren wie Sophie Scholl.