Abenteuer Leben am Sonntag
Vom US-Schulbus zum Super-Camper
86 Min.Ab 12
Er ist groß, gelb und weltberühmt. Die Rede ist vom typischen US-Schulbus. Einen „Schooly“ kann man angeblich gut zu einem Camping-Van umbauen. Genau das versuchen Helge Thomsen, US-Autoexperte und KFZ-Designer, und sein Kumpel Matthias „Faxe“ Heidgerken. Der Bus soll schon diesen Sommer campingtauglich sein – den beiden bleiben 4 Wochen! Die größte Hürde ist der TÜV, der bei derartigen Umbauten ganz genau draufschaut, bevor er eine Plakette vergibt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins