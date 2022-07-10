Thema u. a.: Meer gegen Fluss - Das KreuzfahrtduellJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.07.2022: Thema u. a.: Meer gegen Fluss - Das Kreuzfahrtduell
92 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 12
Mit dem Ozean-Giganten durchs Mittelmeer oder mit einem Fluss-Schiff den Rhein entlang? Die Möglichkeiten auf dem Wasser Urlaub zu machen und binnen kurzer Zeit viele Orte zu sehen, werden immer größer. Deshalb macht "Abenteuer Leben"-Urlaubs-Reporter Cornel Bunz wieder seinen großen Test: Meer- vs. Flusskreuzfahrt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass dieses Duell unfair ist - doch beide Varianten haben Vor- und Nachteile.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins