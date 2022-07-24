Thema u. a.: Einfach mal raus: der ultimative MännertripJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.07.2022: Thema u. a.: Einfach mal raus: der ultimative Männertrip
86 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 12
Raus aus der Stadt, rein in die wilde Natur! Deutschlands "Fleischpapst" Lucki Maurer und sein Kumpel Justin Leone verbringen ein Wochenende in einer einsamen Waldhütte in der Steiermark. Im Gepäck haben sie einen Dutch-Oven: Selbstversorgung ist angesagt. Also "jagen" die beiden Fleisch und Fisch - und kochen alles über offenem Feuer.
