Thema u. a.: Island Safari mit dem Dachzelt-BusJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.09.2022: Thema u. a.: Island Safari mit dem Dachzelt-Bus
96 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 12
Reporter Cornel fährt quer durch den landschaftlich spektakulären Westen der Trauminsel Island - und zwar in einem sehr besonderen Camping-Bus der Marke Eigenbau: Denn aus einem Gelände-gängigen Lkw wurde ein Reisebus für 24 Personen. Doch geschlafen wird nicht in, sondern auf dem Bus! Mithilfe einer Spezial-Plattform kann man zwölf Zelte auf dem Dach des Busses innerhalb von Minuten aufbauen. Was erwartet Cornel auf seiner spannenden Reise alles?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins