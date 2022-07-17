Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Deutschlands erster Pool-Anhänger mit TÜV

Kabel EinsFolge vom 17.07.2022
Thema u. a.: Deutschlands erster Pool-Anhänger mit TÜV

Thema u. a.: Deutschlands erster Pool-Anhänger mit TÜVJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.07.2022: Thema u. a.: Deutschlands erster Pool-Anhänger mit TÜV

90 Min.Folge vom 17.07.2022Ab 12

Auto-Händler Rudi Dietl hat schon unzählige, verrückte Umbauten gemacht. Aber dieses Projekt ist selbst für den Tüftler und sein Handwerker-Team die absolute Krönung: Er will den ersten, straßenzugelassenen Pool-Anhänger der Welt bauen! Geht Rudi mit dem Projekt im wahrsten Sinne des Wortes baden? Oder rollt sein cooles Unikat bald über unsere Straßen?

Alle verfügbaren Folgen