Kabel Eins
92 Min.

Aaron Troschke macht eine Tour quer durch Deutschland. Er will wissen, was wir selbst alles reparieren können, damit defekte Geräte nicht sofort im Müll landen. Dabei lernt der Reporter und YouTube-Star beeindruckende Menschen kennen, die mit großem Einsatz und voller Überzeugung, Menschen helfen, ihre kaputten Geräte wieder in Gang zu bringen. Für mehr Nachhaltigkeit und um bares Geld zu sparen. Und Aaron konfrontiert die Hersteller: Bauen sie vermeintliche Sollbruchstellen ein?

