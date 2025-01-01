Thema u. a.: Feuerkochen mit Lucki MaurerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Feuerkochen mit Lucki Maurer
77 Min.
Absolut simpel bei der Zubereitung, aber total lecker im Geschmack! Das ist Feuerkochen mit Fleisch-Experte Lucki Maurer. Ihm reicht ein Loch im Boden, Kohle rein, anzünden - und loskochen. Diesmal verwandelt Lucki aus günstigem Zwerchfell ein leckeres Steak, direkt aus dem Feuer, saftigen Lachs im selbergebackenen Brot, ein komplettes Gulasch und sogar Kaiserschmarrn.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
