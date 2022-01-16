Thema u. a.: Kai Böckings Top 10 der größten Reise-AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.01.2022: Thema u. a.: Kai Böckings Top 10 der größten Reise-Abenteuer
90 Min.Folge vom 16.01.2022Ab 12
Seit über zehn Jahren ist Kai Böcking für "Abenteuer Leben" auf der ganzen Welt unterwegs. Im Auftrag der Zuschauer nimmt er ferne Urlaubsziele und verschiedene Reisearten unter die Lupe und checkt sie auf den Erlebnis- und Spaßfaktor, das Preis-Leistungsverhältnis und geht der Frage nach, ob sich solch eine Reise lohnt. Diesmal nimmt er uns zu seinen persönlichen Top 10 der größten Abenteuer-Trips mit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins