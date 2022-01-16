Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 16.01.2022
90 Min.Folge vom 16.01.2022

Seit über zehn Jahren ist Kai Böcking für "Abenteuer Leben" auf der ganzen Welt unterwegs. Im Auftrag der Zuschauer nimmt er ferne Urlaubsziele und verschiedene Reisearten unter die Lupe und checkt sie auf den Erlebnis- und Spaßfaktor, das Preis-Leistungsverhältnis und geht der Frage nach, ob sich solch eine Reise lohnt. Diesmal nimmt er uns zu seinen persönlichen Top 10 der größten Abenteuer-Trips mit.

