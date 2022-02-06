Thema u. a.: Reparieren statt neu kaufen - so einfach geht's!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.02.2022: Thema u. a.: Reparieren statt neu kaufen - so einfach geht's!
Folge vom 06.02.2022
Wer kennt das nicht: Kaum ist die Garantie oder Gewährleistung abgelaufen, geht das Elektrogerät kaputt. Eine Reparatur vom Fachmann ist dabei jedoch oft viel zu teuer. Handwerker Franz Kölbl und Reporterin Martina wagen ein Experiment: Kann man angeblich schrottreife Geräte tatsächlich auch als Laie mit ein paar Handgriffen wieder zum Laufen bringen? Oder muss das defekte Gerät doch in den Müll?
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins