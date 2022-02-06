Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Reparieren statt neu kaufen - so einfach geht's!

Kabel EinsFolge vom 06.02.2022
Thema u. a.: Reparieren statt neu kaufen - so einfach geht's!

Thema u. a.: Reparieren statt neu kaufen - so einfach geht's!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.02.2022: Thema u. a.: Reparieren statt neu kaufen - so einfach geht's!

95 Min.Folge vom 06.02.2022Ab 12

Wer kennt das nicht: Kaum ist die Garantie oder Gewährleistung abgelaufen, geht das Elektrogerät kaputt. Eine Reparatur vom Fachmann ist dabei jedoch oft viel zu teuer. Handwerker Franz Kölbl und Reporterin Martina wagen ein Experiment: Kann man angeblich schrottreife Geräte tatsächlich auch als Laie mit ein paar Handgriffen wieder zum Laufen bringen? Oder muss das defekte Gerät doch in den Müll?

Alle verfügbaren Folgen