Thema u. a.: Camping Bella Italia
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.08.2022: Thema u. a.: Camping Bella Italia
88 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12
"Abenteuer Leben" begleitet "alte" und neue "Camping-Hasen" bei ihrem Urlaub in Italien und geht dabei der Frage nach: Wo urlaubt es sich besser - auf dem bekannten Campingplatz "Union Lido" oder auf dem luxuriöseren "Camping Village Mediterraneo"?
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins