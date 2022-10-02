Thema u. a.: Nochmal ab ins Warme: Das Urlaubs-DuellJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.10.2022: Thema u. a.: Nochmal ab ins Warme: Das Urlaubs-Duell
92 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz testet zwei traumhafte Reiseziele: den Dauerbrenner Dominikanische Republik und die "Newcomer" namens Kapverdischen Inseln. Wo urlaubt es sich besser? Im karibischen All inclusive-Mekka oder auf einer der Inseln vor den Toren Europas?
