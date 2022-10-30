Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Eine Photovoltaik-Anlage als Heimwerker-Projekt: Geht das?

Kabel Eins
Folge vom 30.10.2022
Thema u. a.: Eine Photovoltaik-Anlage als Heimwerker-Projekt: Geht das?

Thema u. a.: Eine Photovoltaik-Anlage als Heimwerker-Projekt: Geht das?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.10.2022: Thema u. a.: Eine Photovoltaik-Anlage als Heimwerker-Projekt: Geht das?

92 Min.
Ab 12

Profihandwerker Mark Kühler lernt noch immer gerne dazu, weshalb er sich jetzt eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach seines Hauses bauen und endlich eigenen Strom produzieren möchte. Jedoch ist der Bau einer solchen Anlage normalerweise etwas für eine Fachfirma. Mark hat sich zwar beraten lassen - aber reicht das aus?

