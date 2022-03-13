Thema u. a.: Wohntrends der Zukunft: Das Haus aus dem 3D-DruckerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.03.2022: Thema u. a.: Wohntrends der Zukunft: Das Haus aus dem 3D-Drucker
90 Min.Folge vom 13.03.2022Ab 6
"Abenteuer Leben" zeigt, wie mithilfe eines 3D-Druckers ein ganzes Haus entsteht und die neue Bauweise funktioniert. Dafür wird ein Projekt begleitet, dass es so noch nie gegeben hat: In Lindau am Bodensee, will Hausbesitzer und Architekt André Baldauf sein Haus aufstocken lassen. Die Firma PERI hat sich auf den 3D-Druck spezialisiert und übernimmt das Mammut-Projekt. Innerhalb weniger Wochen soll auf das Einfamilienhaus ein drittes Stockwerk gedruckt werden.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins