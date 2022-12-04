Thema u. a.: Kai Böcking reist ... Traumreisen zum Greifen nah!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.12.2022: Thema u. a.: Kai Böcking reist ... Traumreisen zum Greifen nah!
90 Min.Folge vom 04.12.2022Ab 12
Seit knapp zehn Jahren ist Kai Böcking für "Abenteuer Leben" auf der ganzen Welt unterwegs. Doch welche Traumreisen sind tatsächlich für jedermann mach- und bezahlbar? Das verrät Kai in seinen persönlichen Top 5. Dafür reist er in die USA, nach Asien und Afrika und auch nach Mecklenburg-Vorpommern.
