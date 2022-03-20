Thema u. a.: Wohntrends der Zukunft: von Wohncontainern und FertighäusernJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.03.2022: Thema u. a.: Wohntrends der Zukunft: von Wohncontainern und Fertighäusern
94 Min.Folge vom 20.03.2022Ab 12
In der dritten Folge der "Wohntrends der Zukunft" geht es um eine junge Firma aus Nordrhein-Westfalen, die Wohnraum aus alten Seefracht-Containern baut. Wann allerdings ist diese Idee reif für jedermann? Denn in Zeiten von steigenden Preisen, machen viele Deutsche ungern Experimente.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins