Essen und DIY auf Konny Island
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.01.2023: Essen und DIY auf Konny Island
86 Min.Folge vom 15.01.2023Ab 12
"Abenteuer Leben" begleitet die Reimanns weiter in ihrem verrückten Alltag auf Hawaii. Hier macht die Natur gerade keinen Halt vor Konnys Haus und Garten: Die herabfallenden Kokosnüsse können lebensgefährlich sein. Mehr Leute werden pro Jahr von ihnen getötet als von Haien. Aber Konny wäre eben nicht Konny, wenn er für dieses Problem nicht eine tolle DIY-Lösung hätte: eine Klettermaschine. Außerdem baut er seinem Engelchen endlich den ersehnten neuen Tisch.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
