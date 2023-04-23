Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 23.04.2023
Folge vom 23.04.2023: Der Gletscher ruft! Das Miniatur Wunderland baut das Ende der Welt

94 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12

Die Modellbauer des Miniatur Wunderlandes reisen ans Ende der Welt - zur südlichsten Spitze Argentiniens nach Kap Horn. Aber nicht im großen, sondern im ganz kleinen Format: Die Hamburger Modellbauer haben sich Patagonien als Vorbild genommen und über drei Jahre die gigantischen Landschaften im Detail nachgebaut. Auf 65 Quadratmeter sind imposante Berge, karge Steppenlandschaften und mächtige Gletscher entstanden. "Abenteuer Leben" hat das Projekt bis zur Eröffnung begleitet.

