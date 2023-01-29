Kai reist ... Camping Rocky MountainsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.01.2023: Kai reist ... Camping Rocky Mountains
Reise-Experte Kai Böcking erlebt den Abenteuer-Urlaub, von dem viele träumen: einmal mit dem Wohnmobil durch die Rocky Mountains. Auf seinem Trip erlebt er die atemberaubende wilde Landschaft der Rockys, lernt, wie man sich vor wilden Bären schützt, macht Wildwasserrafting, erklimmt die höchste Düne Nordamerikas und besucht einen der ältesten Saloons Amerikas.
