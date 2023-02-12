Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.02.2023: Das DIY-Heimkino-Bett
94 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 12
Eine große Leinwand, ein gestochen scharfes Bild, perfekter Sound, ein spannender Spielfilm - und das alles im eigenen Bett. Diesen Traum wollen die Profihandwerker Sven und Benni einem Kunden erfüllen. Die größten Herausforderungen: Das Kino-Bett muss ins kleine Schlafzimmer passen und der Frau des Kunden gefallen. Außerdem muss es mit einem überschaubaren Budget realisiert werden.
