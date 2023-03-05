Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.03.2023: Die Knitters bauen ein Haus
94 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 12
Über zwei Jahre begleitet "Abenteuer Leben" das mega DIY-Hausbauprojekt von Familie Knitter. Das bedeutet über zwei Jahre schwitzen, frieren, fluchen, jubeln und schuften für den großen Traum vom selbstgebauten Heim. Durch die Eigenleistung möchten sie pro Haushälfte 50 % der Kosten sparen. Doch dann kommen Corona, die Flut im Ahrtal und der Krieg. Damit platzen die Zeit- und die Budgetpläne - und auch der Traum von Familie Knitter?
