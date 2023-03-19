Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 19.03.2023: Das Hausboot "Marke Eigenbau"

91 Min.Ab 12

"Abenteuer Leben" begleitet Menschen, die das Wagnis DIY-Hausboot anpacken und sich so ihren Traum vom Leben auf dem Wasser endlich erfüllen wollen: Maik Martin möchte sich sein eigenes Hausboot zum Nulltarif bauen - nur aus weggeworfenem Baumaterial. Auch Roman, Melanie, Andreas und Sabrina bauen ein vier-Personen-Hausboot als Bau-Set in Eigenregie. Doch die Pandemie und Lieferengpässe erschweren die Projekte.

