Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.08.2022: We frei für den Wassertank Schwertransport
43 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 12
Acht riesige Wasserfilter müssen mit Schwertransporten zum Kunden gefahren werden. Ein Job für Verkehrstechniker Martin Neugebauer. Er soll den Weg für die 28 Tonnen schwere und 7 Meter hohe Ware frei machen, um sie pünktlich im Hafen zu verschiffen. Und: Achims Grill Hack Check.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins