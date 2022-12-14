Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.12.2022
Thema u. a.: Europas größte Modelleisenbahn

42 Min. Ab 12

"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.

