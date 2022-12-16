Abenteuer Leben -Thema u. a.: Leckere Delikatesse: JakobsmuschelnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.12.2022: Abenteuer Leben -Thema u. a.: Leckere Delikatesse: Jakobsmuscheln
43 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12
Jakobsmuscheln zählen zu den begehrtesten maritimen Delikatessen. Doch was macht sie so teuer und begehrt? Um das herauszufinden, geht "Abenteuer Leben" an Bord und begleitet Jakobsmuschel-Taucher Alasdair Hughson raus aufs Meer. Seit mehr als zwanzig Jahren ist er schon dabei - und kann sich nichts anderes vorstellen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins