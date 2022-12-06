Thema u.a.: Fastfood Hack Bite BurgerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.12.2022: Thema u.a.: Fastfood Hack Bite Burger
43 Min.Folge vom 06.12.2022Ab 12
Heute stellen sich Sterneköchin Sybille Schönberger und Profikoch Timo Hinkelmann der Herausforderung den Biteburger mit Coleslaw des Fresh Bite” in Frankfurt zu hacken. Das bedeutet, die beiden Köche müssen das Gericht genauestens untersuchen, abschmecken und es dann schlussendlich exakt nachkochen. Das Endergebnis bewertet die Jury, bestehend aus Originalkoch Farhad, Gastro-Kritiker und ehemaligem Profi-Koch Harry Hochheimer sowie Burger-Liebhaber Daniel Schmidt. Es wird also spannend.
