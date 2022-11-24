Thema u.a.: Backen in Geil! Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.11.2022: Thema u.a.: Backen in Geil!
42 Min.Folge vom 24.11.2022Ab 12
Backen ist das neue Kochen und zudem absolut in. Unser Bäckermeister und World Baker des Jahres Axel Schmitt will es uns wieder beweisen. Ob Pizzapralinen oder ein Bratwurstkuchen, unser fränkische Brot-Sommelier zeigt uns wieder: Backen in geil!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins