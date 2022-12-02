Thema u.a.: Gadgets für die WeihnachtsbäckereiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.12.2022: Thema u.a.: Gadgets für die Weihnachtsbäckerei
Folge vom 02.12.2022
Weihnachten ohne Plätzchen? Geht gar nicht... Wem das viele Ausstechen und Verzieren aber zu anstrengend ist, für den gibt es im Handel zahllose Gadgets, die das Backen erleichtern sollen. Wir haben den Test gemacht: was taugen die Weihnachtsbackgadgets rund um Lebkuchen, Butterplätzchen und Co?
