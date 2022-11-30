Thema u.a.: Badezimmer Gadgets 2.0Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.11.2022: Thema u.a.: Badezimmer Gadgets 2.0
Folge vom 30.11.2022
Badezimmer-Gadgets sind beliebt. Sie erleichtern uns die tägliche Routine im Bad. Doch was taugen Wasserhahn-Adapter, farbiger LED-Duschkopf und Co? Halten die Gadgets, was die Hersteller versprechen? Unsere kritische Testerin Britta hat Gadgets fürs Badezimmer genauestens unter die Lupe genommen und jedes Detail getestet. Wir sind gespannt - was sind ihre Top 3 der besten Gadgets fürs Badezimmer?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
