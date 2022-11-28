Thema u.a.: 50 Jahre Bobby CarJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.11.2022: Thema u.a.: 50 Jahre Bobby Car
Folge vom 28.11.2022
50 Jahre Bobby Car – zum Jubiläum des roten Flitzers zeigt Abenteuer Leben was hinter der Erfolgsgeschichte „Made in Germany“ steckt. Wie und wo wird das berühmte Rutschauto heute produziert und was hat sich in 50 Jahren geändert? Außerdem: die Bobby Car Weltmeisterschaft. Mit 70 km/h den Berg hinunter: Wer holt sich im letzten Rennen der Saison den heiß begehrten WM-Pokal?
