Thema u.a.: Echtzeitkochen MoussakaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.11.2022: Thema u.a.: Echtzeitkochen Moussaka
42 Min.Folge vom 25.11.2022Ab 12
Unser Speed-Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein absoluter Klassiker der griechischen Küche: Moussaka und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Unser Koch Sebastian zeigt wieder, dass leckeres und frisches Essen nicht lange dauern muss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins