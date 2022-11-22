Thema u.a.: Joshs KartoffelzauberJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.11.2022: Thema u.a.: Joshs Kartoffelzauber
42 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12
Die Kartoffel, auch Erdapfel genannt, ist mit Abstand das beliebteste Gemüse der Deutschen. Weltweit gibt es über 2000 Kartoffelsorten. Unser BBQ-Experte Josh Jabs wählt vier besonders geeignete und zaubert knusprige Kartoffelpuffer, überbackenes Kartoffelgratin, leckere Ofenkartoffel, schön gebräunte Rösti und ein cremiges Kartoffelpüree.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins