Thema u. a.: Felicitas Then on Tour: Topftour BordeauxJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.11.2022: Thema u. a.: Felicitas Then on Tour: Topftour Bordeaux
43 Min.Folge vom 23.11.2022Ab 12
Bei Bordeaux denkt jeder sofort an Wein. Aber die Region kann noch viel mehr - nämlich richtig gutes Essen! Deshalb begibt sich Köchin Felicitas Then für "Abenteuer Leben" auf Tour und schwingt mit den lokalen Köchen in Bordeaux den Kochlöffel.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
