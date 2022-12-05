Thema u.a.: Henze unaufhaltsam: Cordon Bleu mit PommesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.12.2022: Thema u.a.: Henze unaufhaltsam: Cordon Bleu mit Pommes
42 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 12
Packung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang. Unser Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die 5 Minuten - Challenge. Henze unaufhaltsam - Cordon Bleu mit Pommes in nur 5 Minuten, ganz frisch, ganz einfach.
