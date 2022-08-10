Thema u. a.: Pfannkuchen-IdeenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.08.2022: Thema u. a.: Pfannkuchen-Ideen
30 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 12
Pfannkuchen mit Marmelade, ein Klassiker! Es gibt aber noch viel mehr Pfannkuchen-Ideen, die einem das Wasser im Mund zusammen laufen lassen!Außerdem: Es wird im Garten gewerkelt! DIY Dusche für den Garten oder self-made Solar-Ladestation. Unsere Bastel-Profis zeigen wie's geht!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins