Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.10.2022: Thema u.a.: Crazy Pizza Italia
Folge vom 24.10.2022
Neue Stars am Pizzahimmel – sie erfinden die Pizza völlig neu und anders! Mit Gourmetzutaten und Löchern im Teig wie Seifenblasen. Der kreative Pizzaiolo gilt als Italiens bestes Pizzatalent und Raffaele führt uns seine angesagtesten Pizzen vor, mit denen er u.a. bei der Pizza-Talentshow überzeugt hat. Crazy Pizza-Kreationen – Italiens erfolgreichstes Pizza-Talent macht’s vor!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins