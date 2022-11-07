Thema u.a.: Stadtpiraten SevillaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.11.2022: Thema u.a.: Stadtpiraten Sevilla
42 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12
Sevilla heißt die neueste Destination für unseren Reporter Tobi. Seine Mission in einer der schönsten Städte Europas: Finde die besten Hotspots, eine optimale Unterkunft und natürlich: die leckersten Tapas. Außerdem in der Sendung: Pimp my Currywurst.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins