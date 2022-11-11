Thema u.a. Henze unaufhaltsam: KaiserschmarrnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.11.2022: Thema u.a. Henze unaufhaltsam: Kaiserschmarrn
42 Min.Folge vom 11.11.2022Ab 12
Packung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang. Unser Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die 5 Minuten - Challenge. Henze unaufhaltsam - Kaiserschmarrn in nur 5 Minuten, ganz frisch, ganz einfach.
