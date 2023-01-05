Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und KimmoJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.01.2023: Was, wozu, warum? Gadget-Erraten mit Fine und Kimmo
43 Min.Folge vom 05.01.2023Ab 12
Die kleinste Waschmaschine der Welt reinigt selbst hartnäckige Flecken per Ultraschall aus Textilien. Dass es eine Waschmaschine ist, müssen die Abenteuer Leben täglich Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann aber erst einmal erraten, denn bevor sie das und andere Gadgets testen, haben sie keine Ahnung, was das überhaupt für Gegenstände sind, und ansehen kann man es ihnen eben auch nicht. Raten, testen, bewerten: Was taugt und was ist Schrott?
