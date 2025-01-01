Thema u. a.: Fast Food Hacker: Chicken NuggetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Fast Food Hacker: Chicken Nuggets
43 Min.Ab 12
Wie gut kann man beliebte Fast Food-Gerichte selbst zuhause nachkochen? Der Hobby-Koch und Profi-Barista Mergim Muja und die TV-Köchin Felicitas Then versuchen, das Chicken Nugget Gericht von Gastronom Aniket Anand aus Frankfurt zu hacken. Die Jury, rund um Koch Aniket Anand, der Nugget-Liebhaberin Karolin Dassler und dem ehemaligen Profi-Koch und Wein- und Gastronomieberater Harry Hochheimer, muss das Ergebnis beurteilen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins