Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Streetfood-Check BerlinJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.05.2022: Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Streetfood-Check Berlin
43 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12
Einmal rund um den Globus futtern - und das in einer Stadt! Wer wünscht sich das nicht? Die Tester Achim und Henry fahren mit Bus und Bahn quer durch Berlin und entdecken die verrücktesten Streetfood-Tempel: Vom Spätzlekoch aus dem Schwäbischen, über schwedische Köttbullars, original pakistanische Gerichte, kantonesische Delikatessen bis zum typisch türkischen Kebap und texanischen Barbecue ist alles vertreten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins