Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.05.2022: Thema u. a.: Tattoo Heroes
42 Min.Folge vom 23.05.2022Ab 12
Die "Abenteuer Leben"-Tattoo Heroes sind wieder einmal gefragt: Niklas und Irina laufen mit zwei hässlichen und undefinierbaren Tattoos herum. Die Profis versuchen, mit einem Cover up die Schandflecken wieder schön zu zaubern.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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