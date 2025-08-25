Supermarkt-Knigge: Was ist erlaubt, was tabu?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.08.2025: Supermarkt-Knigge: Was ist erlaubt, was tabu?
43 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Verpackungen öffnen, um die Ware genauer anzuschauen, verdorbene Ware zurückbringen, wenn man es erst zuhause bemerkt hat oder auf dem Behindertenparkplatz parken, obwohl man keinen entsprechenden Ausweis hat - darf man das? Wir klären diese und weitere Dos und Don'ts im Supermarkt!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins