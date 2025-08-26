Steak-Check: Welches Rindfleisch aus dem Supermarkt überzeugt?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.08.2025: Steak-Check: Welches Rindfleisch aus dem Supermarkt überzeugt?
42 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Welches Rinder-Steak-Produkt aus dem Supermarkt rockt, welches sollte man besser im Regal lassen? Wir gehen auf Einkaufstour, bringen ein vielversprechendes Sortiment von billig bis teuer an den Start und fackeln den Grill an. Gecheckt und bewertet wird unser Sortiment von Profi-Metzger Ali Gashi.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins