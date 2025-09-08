Der Messer-Messias: Manuele Massari und seine 5 goldenen SchärferegelnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.09.2025: Der Messer-Messias: Manuele Massari und seine 5 goldenen Schärferegeln
42 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Wenn Messer stumpf werden, ist Manuele Massari die Rettung. Der „Messer-Messias“ führt die Familientradition des Schärfens fort und beliefert Restaurants, Metzgereien und Privatkunden. Für wenige Euro pro Klinge bringt er jedes Messer wieder auf Profi-Niveau – so scharf, dass er seine Kunden lieber warnt. Wir begleiten ihn bei der Arbeit, schauen uns seine Technik an und holen uns die 5 goldenen Regeln, damit Messer auch zuhause lange scharf, sicher und einsatzbereit bleiben.
