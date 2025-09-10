Skurrile Pizza: Deutsche Kreationen im italienischen TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.09.2025: Skurrile Pizza: Deutsche Kreationen im italienischen Test
42 Min. Ab 12
Pizza, Pasta, Fußball, das ist Italien. Doch wie kommt deutsche Pizza bei echten Italienern an? Michael Weber aus Lübeck hat einige ganz eigene Kreationen entwickelt, mit Sauerkraut, Currywurst und Co. Ob das den Italienern schmeckt? Zwischen Ofenhitze und verrückten Belägen wird schnell klar: Pizza ist mehr als nur ein Gericht, sie ist Emotion! Ein kulinarischer Härtetest zwischen Dolce Vita und deutschen Traditionen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins