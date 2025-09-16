Achim Müller vs. die verrücktesten FoodtrendsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.09.2025: Achim Müller vs. die verrücktesten Foodtrends
Profi-Koch Achim Müller wagt sich an die verrücktesten, viralen Foodtrends! Von der "Brizza" über Monster-Pommes bis zum süßen Bananen-Hotdog - hier wird Fastfood völlig neu interpretiert. Doch welche Kreationen bringen den erfahrenen Koch an seine Grenzen? Die Antwort um 16.55 Uhr bei Abenteuer Leben täglich – mit Madita von Hülsen.
