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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kontrolle im Asia-Center

Kabel EinsFolge vom 07.11.2019
Kontrolle im Asia-Center

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.11.2019: Kontrolle im Asia-Center

35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Zehn Uhr morgens in Berlin: Jutta Leymann ist auf dem Weg zu einer unangekündigten Kontrolle in einem Asia-Center mit über 100 Geschäften. Nicht alle Verkäufer halten sich an die deutschen Lebensmittel- und Hygienegesetze. Und: Die zwei Ordnungshüter Wolfgang Lau und Frederik Bollweg sind in Gütersloh auf der Suche nach einer vermeintlichen Temposünderin. Die Frau ist geblitzt worden, doch der Halter des Wagens ist ein Mann und der weigert sich zu sagen, wer die Fahrerin ist.

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